Gloria Gaynor vuelve a celebrar en México

Por amor a México, la reina de la música disco, Gloria Gaynor, festejará su cumpleaños número 68 con un concierto en esta ciudad, en el que incluirá sus más grandes éxitos, entre ellos I will survive, I can’t take my eyes off you, Never can say goodbye y I am what I am.

Gaynor aseguró que esta actuación esta programada justo en el día de su cumpleaños porque es una muestra de amor a este país. “Todo mundo sabe que amo México. Siempre me ha gustado venir y tengo muchos lugares favoritos para pasarla bien, he venido varias veces”, anotó.

Orgullosa pero sobretodo agradecida con el mote de “reina de la música disco”, la cantante estadounidense aseguró que la velada que tiene preparada estará integrada por una selección de grandes éxitos, temas con los que ha conquistado a generaciones enteras, además de canciones que sonarán en su próxima producción discográfica Testimony.

Gaynor, quien goza de una trayectoria de más de 43 años, durante los cuales ha lanzado 19 discos, regresa a México luego de su presentación en 2013, cuando cantó en el Pepsi Center ante más de cinco mil seguidores.

De acuerdo con los promotores de la artista originaria de Nueva Jersey, a lo largo de su fructífera trayectoria ha logrado colocar más de 25 sencillos en la cima de las listas de popularidad a nivel mundial y sus éxitos son considerados himnos, incluso cuenta con el reconocimiento de la revista Rolling Stone, que la catalogaron como una artista cuyos temas son imprescindibles en la música.

Su actuación tendrá lugar en el Pepsi Center como parte de su gira Greatest Hits Tour, que la ha llevado por diversas ciudades de Estados Unidos y Europa.