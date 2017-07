Grandes homenajes en el Festival de Cine de Guanajuato

El Festival dio a conocer las actividades principales de su edición 20, que se realizará del 21 al 30 de julio, entre las que destacan los homenajes a Pedro Infante por el centenario de su natalicio, así como un reconocimiento a la trayectoria para la actriz Isela Vega y la diseñadora de producción ganadora del Oscar, Brigitte Broch; también habrá homenajes internacionales para el alemán Fatih Akin, director de filmes como Contra la pared (2004) y Al otro lado (2007), para el cineasta australiano Peter Weir, la mente detrás de películas como La sociedad de los poetas muertos (1989) y The Truman Show, (1998).

Brigitte Broch, quien ganó el premio de La Academia por Moulin Rouge, tiene una gran trayectoria, trabajó al lado de directores como Alejandro González Iñárritu, Alfonso Cuarón, Guillermo Del Toro y Baz Luhrman.

En el marco de los 20 años, se presentarán ocho largometrajes documental, 24 cortometrajes ficción, 15 documentales, 15 cortometrajes experimentales y 20 cortometrajes en animación.

Sarah Hoch Delong, Fundadora y Directora Ejecutiva del festival, comentó en conferencia de prensa que Canadá es el país invitado de honor. “Ha sido grato coordinar con la embajada de Canadá todos esos apoyos. Estamos celebrando sus 150 años de confederación y éste es de los eventos más grandes en la celebración en el extranjero”.

El embajador de Canadá en México, Pierre Alaire, expresó al respecto: “Es un honor que el país esté invitado al vigésimo aniversario del festival, tuvimos la oportunidad hace 15 años de serlo y es un momento para compartir los valores canadienses a través de las 150 películas que estarán proyectándose. No encontramos una mejor manera de festejarlo que en México”.

Se ha coordinado con Telefilms un circuito de distribución llamado Canada Now, el cual empezará en la Cineteca Nacional y viajará por el resto del país con el apoyo de la filmoteca de la UNAM.

La Asociación de Mujeres en el Cine y la Televisión cumple durante esta edición 15 años de importante labor, exaltando y fortaleciendo el trabajo que realizan las mujeres dentro del quehacer cinematográfico. En el marco de esta celebración, la asociación extiende los homenajes a: Anna Roth, productora y Mariestela Fernández, diseñadora de vestuario.

El Festival Internacional de Cine de Guanajuato, consciente de la importancia e impacto de las nuevas tecnologías en la industria cinematográfica, es el primer festival mexicano en producir tres películas en realidad virtual.

Al respecto de esto, la directora del festival puntualizó: “Fueron experiencias para todos los que participamos en ese proyecto. Los directores van a platicar un poco de esa experiencia”.

El GIFF presentará In The Fade, de Fatih Akin, película inaugural en Guanajuato; Brimstone & Glory, de Viktor Jakovleski, película inaugural en San Miguel de Allende, resultado del proyecto de residencias entre GIFF y Medienboard de Alemania; Weirdos, de Bruce McDonald, presentada como gala de Canadá, País Invitado de Honor; y la premiere mundial de la película mexicana, Me gusta pero me asusta, de Beto Gómez.