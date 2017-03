A más de una década de su muerte, el cantante Rigo Tovar será recordado en su Matamoros querido el próximo 7 de abril, con la inauguración de un bulevar costero que llevará su nombre.

El legendario cantante, fallecido el 27 marzo de 2005, se distinguió por imponer su estilo musical, en el cual combinó balada, norteño, cumbia y bolero, logrando cautivar a millones de personas durante la década de los 70 y 80.

Isabel Martínez, viuda del cantante, reveló que será el 7 de abril, cuando se lleve acabo este homenaje luctuoso, en el que se inaugurará el bulevar costero “Rigo Tovar”, que antes se conocía como playa Bagdad, en Matamoros, Tamaulipas.

Explicó que ha existido un poco de controversia por este cambio de nombre; sin embargo, las autoridades fueron las que promovieron esta distinción hacia el hijo pródigo de Matamoros, que este 27 de marzo cumple 12 años de fallecido.

“Estamos muy contentos por este reconocimiento y celebraremos en grande, pues habrá grupos musicales que amenizarán y llevarán a los asistentes por un viaje en el tiempo con la música que inmortalizó a Rigo”, expresó.

Indicó que su hijo, Gibrán Tovar y su Costa Azul, así como el original Costa Azul y Celso Piña encabezarán este acto, con el que se honrará la memoria de uno de los músicos más importantes del país, quien con su carisma y música ganó popularidad.

“Será interesante escuchar su música de nuevo”, dijo la viuda, al enfatizar que este bulevar costero, ubicado en Matamoros, es independiente a la avenida que fue bautizada también con su nombre hace algunos años.

Referente a la bioserie que prepara Televisa sobre El ídolo de las multitudes, señaló que por el momento el proyecto está en pausa, pero hay interés porque se realice este trabajo en el que se plasmará la vida de este icono de la música.

“No puedo hablar mucho, porque no sé muchas cosas, solo sé que será una gran historia en la que participarán aquellos que descubrieron a Rigo y estuvieron con él”, apuntó Martínez, al destacar que Tovar tuvo una vida interesante llena de éxito, y cuyos 24 discos que realizó fueron muy vendidos.

Aunque no quiso anticipar más detalles, señaló que hay cosas interesantes en la vida del músico que se desconocen, aunque del tema de las ex mujeres prefirió no hablar, pues ella no tiene nada qué decir.

Lo que sí aclaró es que ella es la única viuda de Rigo Tovar, las demás son ex mujeres y no sabe si esta parte se abordará en la serie.