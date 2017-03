De la mano del Pennywise original, conoceremos todo los secretos detrás de cámaras de la iconica mini serie.

Pennywise, el payaso diabólico, volverá muy pronto –esta vez a la pantalla grande– para atormentarnos nuevamente de la mano del director Andrés Muschietti y del actor Bill Skarsgård. Y ahora que IT está de regreso en nuestros radares (aunque probablemente muchos nunca lo olvidaron), las comparaciones surgen e inevitablemente recordamos la serie original de 1990 y la memorable actuación de su protagonista Tim Curry. Esto resulta en el momento perfecto para canalizar esa nostalgia y revivir la historia que le dio pesadillas a toda una generación.

En ese entonces, muy poco se supo de la producción de la mini serie de dos episodios basada en la novela de Stephen King, pero esto está por cambiar muy pronto gracias a un documental que narrará el detrás de cámaras de la iconica mini serie. De la mano del actor Tim Curry, quien dio vida a Pennywise en esta versión de la historia, la productora del Reino Unido Dead Mouse Productions prepara esta retrospectiva a manera de un documental titulado Pennywise: The Story of It. Además del título y la participación de Curry, la productora también compartió el primer arte oficial del documental:

Bloody Disgusting reporta que el equipo de producción ha encontrado un gran número de imágenes originales del making off de la serie que ansía por revelar al público. Todavía no se ha confirmado quien más del elenco y producción original participarán en el documental (¡queremos ver a todo el Club de los Perdedores!), pero con Tim Curry confirmado, ya vamos de gane. La fecha de lanzamiento no ha sido revelada aún, pero podemos especular que será este año. Mientras tanto, será en el otoño que Pennywise abandonara las alcantarillas una vez más para inmortalizarse en la mentes de una nueva generación.