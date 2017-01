Aunque todo depende de la parte que le ofrezcan…

Hace ya un buen rato que nos preguntamos por el futuro de X-Men y nadie nos ofrece una respuesta concreta. Las dudas son peores ante la creciente incertidumbre: se dice que Hugh Jackman podría aplazar su retiro; Michael Fassbender no tiene información al respecto; Jennifer Lawrence dice que regresará si sus compañeros lo hacen. ¿Y qué hay de James McAvoy?

Recientes rumores señalan que el personaje podría participar en New Mutants y ahora el propio James McAvoy habló con Fandando sobre su futuro en la franquicia mutante:

“Si me ofrecen una parte realmente buena, ¡estoy dentro! Si no es tan buena… lo pensaré”, confesó el escocés entre risas. “Pero me encanta interpretar a Charles y siempre he tenido cosas muy interesantes por hacer como Charles. Si todo sigue igual, por supuesto que me encantaría participar”.

¡Y estamos seguros que así será! Poco nos importa que esta nueva trilogía convirtiera a Mystique en la cabeza del joven equipo, pues en el fondo sabemos que el verdadero líder del grupo –y por consiguiente, piedra angular de la franquicia– es Charles Xavier.

El actor también aprovechó para hablar de Logan y reconoció que “es brillante. Estoy celoso de no ser lo suficientemente viejo para interpretar esa versión de Charles. Pero qué gran idea, qué brillante idea”. ¿Será que realmente tiene potencial de Oscar?

El futuro cinematográfico de X-Men es incierto, pero la franquicia continúa con toda clase de proyectos: Logan estrena el 3 de marzo del 2017; Deadpool 2 debuta el 2 de marzo del 2018; finalmente esperamos noticias de Gambit, New Mutants, X-Force y –sobra decirlo– X-Men dentro de poco.