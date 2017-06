Kasabian visita la CDMX

Una de las bandas británicas más queridas de los últimos tiempos, Kasabian, anunció ayer que regresará a la Ciudad de México como parte de su gira 2017 para promocionar su nuevo álbum For Crying Out Loud, un material lleno de himnos de estadios, revelando el siguiente capítulo en la imparable carrera de la banda.

“Me sentía muy bien con todo: Me casé, Leicester City ganó la liga y yo había escrito mi mejor disco hasta la fecha”, recuerda el guitarrista, compositor y chamán sónico de la banda Serge Pizzorno sobre el proceso de composición del año pasado.

“Decidí darme seis semanas para escribir un álbum como lo hacían en los viejos tiempos, y eso fue muy inspirador”, recuerda Serge. “Me dije: ‘Bien, estoy listo para ir al estudio y hacer un álbum de guitarra con un montón de canciones muy buenas en él.’ Es algo que suena tan básico, pero literalmente, eso fue todo. Me aseguré de que no hubiera “grasa” en nada, que fueran canciones clásicas, sin auto-indulgencia, que no hubiera nada que no debiera estar”.

Serge tiene todo el derecho a ser optimista. El sexto álbum de Kasabian es sin duda la mejor selección de canciones que han publicado desde que captaron la atención del público por primera vez en 2004.

“Es una serie de knock-outs musicales, que podría pasar como un disco de grandes éxitos. De hecho, cuando llegue el momento de elegir una selección con los mejores temas en la carrera de Kasabian, cada una de estas canciones van a competir con Club Foot, codo a codo contra Fire, y pisándole los talones a Empire para quedarse con un lugar dentro de esa recopilación”.

Ahora, con esta nueva colección de temas, y por supuesto con una selección de sus himnos clásicos de todos los tiempos, la banda volverá a México después de su última visita en 2014 cuando encabezaron el Festival Corona Capital.

Kasabian se presentará el 27 de septiembre de 2017 en el Pabellón Cuervo de la Ciudad de México.