La cinta musical de Damien Chazelle, fue la triunfadora de la 70 edición de los Bafta del cine británico, al ganar cinco de los nueve premios a los que optaba, entre ellos los de Mejor Película, Director y Actriz Protagonista (Emma Stone). También se hizo con el de Música Original y Dirección de Fotografía en una gala celebrada en el Royal Albert Hall de Londres.

“Es un honor increíble, no tengo palabras. Gracias a los Bafta. Una de las mejores partes de esta noche es poder sentarme con la gente con la que hice este filme: ya somos una gran familia”, señaló una emocionada Emma Stone tras recibir el galardón de manos del actor Eddie Redmayne.

Mientras que Chazelle comentó: “Gracias a la Academia británica, es un verdadero honor estar aquí”, dijo emocionado tras recibir, de mano del actor Mark Rylance, la “máscara dorada”.

“No me puedo volver de la gente con la que hice el filme: guionistas, actores, productores, todos. No tengo palabras para decir el honor que fue hacer una película con ustedes”, agregó el cineasta.

Mientras que el premio a Mejor Actor fue para Casey Affleck por Manchester By The Sea, película que se llevó dos Bafta, el mismo número que Lion. La española Penélope Cruz fue la encargada de hacer la entrega

“La razón por la que estoy aquí es porque el guión de esta película dignifica de verdad la compasión del día. No tengo palabras para expresar la gratitud que siento por el director, y solo puedo dar las gracias a mis compañeros, porque es un trabajo de todos”, aseguró el estadunidense tras recibir el premio.

La película I, Daniel Blake, de Ken Loach, ganó en Londres el Bafta al Mejor Largometraje Británico en la 70 edición de los premios de la Academia. Escrita por Paul Laverty y protagonizada por Dave Johns y Hayley Squires, se impuso a American Honey, Denial, Fantastic Beasts And Where To Find Them, Notes Of Blindness y Under The Shadow.

Nicole Kidman y Dev Patel, nominados a Mejor Actriz Secundaria y Mejor Actor Secundario por su papel en Lion, fueron los encargados de entregar a Ken Loach el primer premio de la noche.

“Muchas gracias a la academia, desde los guionistas a los productores, pasando por los actores. Gracias a la Academia por apoyar este filme, que retrata la brutalidad de este gobierno con los más pobres del país”, aseguró Koach al recoger la “máscara”.

Tom Holland, el nuevo Spider-Man, se hizo con el Bafta a Mejor Intérprete Revelación, el único votado por el público, por su papel de superhéroe en Captain America: Civil War. El joven se impuso en la votación, realizada a través de internet, a Lucas Hedges (Manchester By The Sea), Ruth Negga (Loving), Anya Taylor-Joy (The Witch) y a la española Laia Costa por Victoria.

Además, la Academia británica premió a la francesa Madeleine Fontaine con el Bafta a Mejor Diseño de Vestuario por su trabajo en Jackie, dirigida por el chileno Pablo Larraín.

La película húngara Son Of Saul, de László Nemes, se llevó el premio a Mejor Filme de Habla No Inglesa, categoría en la que competía con Julieta, del director español Pedro Almodóvar.

La estadunidense Viola Davis ganó como Mejor Actriz Secundaria por su papel de Rose Maxson en Fences, cinta dirigida por Denzel Washington. Davis, que ya ganó el Globo de Oro el pasado mes de enero, se impuso a Naomie Harris (Moonlight), Nicole Kidman (Lion), Hayley Squires (I, Daniel Blake) y Michelle Williams (Manchester By The Sea).

“Muchísimas gracias a todos y felicidades a todas las otras nominadas”, aseguró una emocionada Davis sobre el escenario del Royal Albert Hall tras recibir el galardón, de manos de Hugh Grant.

El británico Dev Patel se alzó como Mejor Actor Secundario por su papel en la película Lion, en la 70 edición de los premios de la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión. “De pequeño solía ver esta ceremonia con mis familia, y si no fuera por ellos no estaría aquí. Gracias a todos, de verdad. Es una película sobre la familia y sobre superar las fronteras y las adversidades”, señaló un emocionado Patel

Animación. Kubo And The Two Strings, del estadunidense Travis Knight, dio la sorpresa y ganó el Bafta a Mejor Película de Animación en la edición. Además, el filme The Jungle Book, del estadunidense Jon Favreau, ganó Mejores Efectos Visuales.

Por su parte, la película Florence Foster Jenkins se hizo con el premio a Mejor Maquillaje y Peluquería gracias al trabajo de J.Roy Helland y Daniel Phillips, quienes recogieron la máscara dorada en el Royal Albert Hall de Londres.

El Bafta a Mejor Sonido se lo llevó la película Arrival, que partía con nueve nominaciones, y lo recogieron Claude La Haye, Bernard Gariepy Strobl y Sylvain Bellemare.

El filme Manchester By The Sea, escrito y dirigido por Kenneth Lonergan, ganó Mejor Guión Original, mientras que Lion recibió el galardón Mejor Guión Adaptado.