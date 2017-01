El nostálgico musical “La La Land”, dirigido por Damian Chazelle y protagonizado por Emma Stone y Ryan Gosling, parte como favorito a los Oscar con un total de 14 nominaciones, igualando el récord que hasta ahora mantienen” All About Eve” y “Titanic”.

Tras triunfar en los Globos de Oro, donde recogió los siete premios a los que optaba, ahora podría alzarse entre otros con las estatuillas de mejor película, director, guión, actor, actriz y canción original (City of Stars), según anunció hoy la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Hollywood.

Además de La La Land, optan a la categoría reina de mejor película otros ocho títulos: la película de ciencia ficción Arrival, Fences, el drama bélico Hacksaw Ridge, Hell or High Water, Hidden Figures, Lion, Manchester By The Sea y Moonlight.

Por su parte, Chazelle se disputa el Oscar de mejor director con Denis Villeneuve por Arrival, Mel Gibson por Hacksaw Ridge, Kenneth Lonergan por Manchester by the Sea y Barry Jenkins por el drama indie y protagonizado por afroamericanos Moonlinght, que se alzó con el Globo de Oro a la mejor película dramática.

Entre las actrices, además de Stone fueron nominadas Isabelle Huppert (Elle), Ruth Negga (Loving), Natalie Portman (Jackie) y Meryl Streep, que con su papel de excéntrica cantante de ópera en Florence Foster Jenkins suma su vigésima candidatura a la estatuilla.

Por su parte, el Oscar a la mejor interpretación masculina enfrenta a Gosling con Casey Affleck (Manchester by the Sea), Andrew Garfield (Hacksaw Ridge), Viggo Mortensen (Captain Fantastic) y Denzel Washington (Fences).

La 89 edición de los Oscar se celebrará el 26 de febrero en Los Angeles.