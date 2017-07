Los creadores de Game of Thrones tendrán nueva seria en HBO

El desenlace de Game of Thrones está cada vez más cerca, pero las oportunidades para sus creadores David Benioff y D.B. Weiss continúan, luego de que HBO autorizara su próximo proyecto: Confederate.

Esta nueva serie nos adentrará por una línea temporal alternativa, con una unión americana fragmentada luego de que los estados sureños abandonaran al resto del país y mantuvieran la esclavitud hasta la actualidad. Los enfrentamientos no han cesado desde entonces, lo que podría llevar hacia una tercera Guerra Civil. Estos conflictos nos introducirán con toda clase de personajes –abolicionistas, esclavistas, políticos, esclavos, periodistas y familias quebradas– que interactúan en el área desmilitarizada de Mason-Dixon.

Sobra decir que este proyecto no tiene relación alguna con los spinoffs de Game of Thrones y la autorización de Confederate sólo confirma lo que sabíamos desde hace tiempo: Benioff y Weiss no formarán parte de esos proyectos. Después de todo, los creativos tendrán una agenda muy ocupada como showrunners, productores ejecutivos y escritores de esta nueva serie.

“Hemos discutido Confederate por años, originalmente como una película”, explicaron Benioff y Weiss “Pero nuestra experiencia en Thrones nos ha convencido de que nadie ofrece una mejor oportunidad para la narrativa que HBO. No tendremos dragones o caminantes blancos en esta serie, pero crearemos un mundo”.

Por su parte, el presidente de programación de HBO, Casey Bloys, aseguró que “mientras la brillante Game of Thrones se acerca a su temporada final, nos emociona continuar nuestra relación con Dan y David, sabiendo que cualquier tema que tomen resultará en una serie ambiciosa y única. Su inteligente, astuta y visualmente impresionante narrativa tiene la capacidad de enganchar a la audiencia para llevarle por un viaje inolvidable”.