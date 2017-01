La actriz tuvo un distanciamiento con el estudio previo al estreno de Thor: Un mundo oscuro.

Marvel Studios siempre ha buscado la incorporación de grandes actores en sus proyectos, siendoNatalie Portman una de sus mejores contrataciones. Quizá Jane Foster no fuera el mayor reto de su trayectoria, pero todos disfrutamos de su carisma en Thor y sufrimos al enterarnos que no participaría en Ragnarok.

¿Qué fue lo que pasó? Hace ya varios meses, Kevin Feige justificó esta ausencia al adelantar que “la película sólo incluye un par de escenas en la Tierra; el 80% o 90% se desarrolla en el cosmos”. Le creemos, pero también sabemos que el distanciamento comenzó con las protestas de Natalie Portman tras el despido ‘por diferencias creativas’ de Patty Jenkins como directora deThor: Un mundo oscuro.

El rompimiento definitivo llegó este mismo año, cuando la actriz declaró que “como lo veo, he terminado. No lo sé, tal vez algún día me dirán para Avengers 7 o algo así. ¡No tengo idea! Pero hasta donde sé, he terminado”.

Más recientemente, se decía que la franquicia ya buscaba nuevo interés amoroso para el Dios del Rayo, siendo Sif la principal candidata. Pero todo podría cambiar con las nuevas declaraciones de Natalie Portman, quien ahora no descarta su regreso tras confesar en entrevista con Deadline que “sí, bueno, esperemos que algún día lo descifre”.

¡No se emocionen todavía! Este abrupto cambio de opinión no representa una tregua, sino que la actriz tiene un reto pendiente con el mundo de los efectos visuales:

“Es una escala completamente diferente. Porque cuando estás haciendo esas películas, estás trabajando con tanta pantalla azul que la fantasía en tu imaginación tiene que ser mucho mayor. Para mí es realmente un reto. No siento que aún lo haya conseguido. No siento que aún lo haya comprendido. Y por ello es algo por lo que estoy fascinada, porque me siento retada por ello más que por cualquier otra cosa”.

¿Entonces veremos a Natalie Portman de vuelta en el Marvel Cinematic Universe? Lo dudamos, pero no lo descartamos completamente. A como van las cosas, nos conformamos con una mención en Ragnarok o incluso en Infinity War.

La siguiente entrega del Dios del Rayo estrena el 3 de noviembre del 2017, con un elenco encabezado por Chris Hemsworth, Tom Hiddleston y Cate Blanchet y que será dirigido por Taika Waititi.