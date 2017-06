Netflix presenta nueva serie sobre lucha libre femenina

Ruth Wilder es una desempleada actriz en Los Ángeles en la década de los 80, quien encuentra su última oportunidad al estrellato cuando se introduce en el mundo del glitter y el spandex de la lucha libre femenina. Esta es la trama principal de la nueva serie original de Netflix, Glow, la cual se estrena hoy en la plataforma de streaming.

Además de trabajar con 12 inadaptadas de Hollywood, Ruth también debe competir con Debbie Eagan (Betty Gilpin), una ex actriz de telenovelas, quien dejó esa profesión para tener un bebé, sólo para después regresar al trabajo en cuanto se da cuenta que su “vida perfecta” no es lo que parece. Y, en el volante de todo esto, está Sam Sylvia (Marc Maron), un director fracasado de “cine b” que ahora debe dirigir a este grupo de mujeres en el camino al estrellato de la lucha libre.

“En la serie podrán encontrar mucha comedia, hay drama, acción y lucha, creo que todo esto fue lo que hizo emocionante este proyecto para mí, porque puedes ver un poco de todo, utilicé todos los elementos del programa para explotar al máximo mi papel”, aseguró Brie en entrevista concedida por Netflix.

Alison Brie, quien protagonizó la cinta Cómo ser soltera, aseguró: “creo que los espectadores van a acercarse a la serie por la lucha libre, pero se van a quedar por la historia y los personajes, porque la trama es muy interesante, aunque a su vez compleja”.

Sobre su personaje Ruth, explicó: “cuando la conoces en el primer capítulo ella no la está pasando nada bien, no puede pagar sus deudas, se encuentra en el límite, por eso cuando consigue audicionar para el show, su vida se convierte en algo sumamente interesante”.

“Estoy muy emocionada de que el mundo vea a Brie en este programa, porque su interpretación está fuera de este mundo, honestamente Alison se ha convertido en una verdadera inspiración para mí”, dijo la también protagonista Betty Gilpin.

Glow es creada por Liz Flahive (Homeland, Nurse Jackie) y Carly Mensch (Nurse Jackie, Orange Is The New Black). Jenji Kohan, creadora de Orange Is the New Black, y Tara Herrmann son productoras ejecutivas.

“Son personas dolorosamente únicas que podrían no haber encontrado su lugar en este mundo, y es por eso que es una trama increíble, ya que todos estos raros personajes encuentran su camino aquí. Ellos son capaces de obtener éxito rodeándose de estas dife­rentes identidades, y creo que todos los actores que participamos en la serie encontramos nuestro propósito”, explico Maron.

El programa cuenta la historia de 14 peculiares mujeres, quienes son totalmente dife­rentes entre sí, pero que la lucha libre logra romper las barreras y las une en un mismo fin.

La moda. Como la serie está ambientada en 1985, es grato ver la moda que predominaba en la ciudad de Los Ángeles en esa época, “los espectadores podrán ver muchos detalles de esa década, desde los leotardos de Jane Fonda hasta una banda sonora de sintetizadores. Nos preocupamos mucho hasta por el más mínimo detalles, no queríamos que los espectadores se desilusionaran, no queríamos mostrar una versión falsa”, comentó la creadora Carly Mensch.

“Aunque también logramos un equilibrio porque es lógico que las personas que vivieron la década de los 80, también conservaban sus objetos de años pasados, así como sus atuendos, como el personaje más viejo, Sam, quien contribuye mucho en el estilo del retroceso, ya que utiliza un bigote muy de los 70, pero su playera muy ochentera”, dijo Mensch.