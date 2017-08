Obi-Wan Kenobi tendrá película propia

El maestro jedi Obi-Wan Kenobi protagonizará el próximo spin-off de la franquicia “Star Wars”, cuyos responsables están en negociaciones con el cineasta Stephen Daldry para dirigirla, informaron este jueves medios estadounidenses.

El guión todavía no ha sido escrito y tampoco se sabe quién interpretará al sabio y barbudo guerrero, encarnado en la trilogía original por el fallecido Alec Guinness, de acuerdo con la revista The Hollywood Reporter.

Uno de los favoritos es Ewan McGregor, quien dio vida al personaje en la segunda trilogía, aunque a sus 46 años podría aparecer solo en un tramo si la película se concentra en la etapa de formación del personaje.

The Hollywood Reporter señaló que Daldry –nominado tres veces al Óscar a Mejor director por “Billy Elliot”, “Las horas” y “The Reader”– formará parte del equipo que supervise la producción y el guión si el acuerdo sale adelante.

Lucasfilm, propiedad de Disney, está inmerso en la tercera trilogía y la creación de tres películas derivadas de “La guerra de las galaxias”.

En 2015 estrenó “Star Wars Episodio VII: El despertar de la Fuerza” (2015), el primer lanzamiento de la saga principal en una década y una de las películas más taquillera de la historia con 2.000 millones de dólares.

En diciembre de este año saldrá “Star Wars Episodio VIII: El Último Jedi” y en 2019 el Epidosio IX, que todavía no tiene título.

Paralelamente, la franquicia sacó en 2016 el spin-off “Rogue One”, centrada en el persona de Jyn Erso (Felicity Jones) y en cómo la Alianza Rebelde trata de robar los planos de la Estrella de la Muerte.

El año que viene se estrenará otro sobre el personaje de Han Solo, protagonizado en la trilogía original por Harrison Ford. Los directores Phil Lord y Christopher Miller abandonaron el proyecto por discrepancias creativas. El oscarizado Ron Howard les sustituyó.

Los rumores sobre que el spin-off estaría basado Obi-Wan han sido constantes desde que la productora hizo público sus planes.

“No hay una oferta oficial y no me he reunido ni nada de eso”, dijo McGregor a la revista Entertainment Weekly en abril sobre la perspectiva de retomar el papel.

“Pero siempre he dicho que estaría feliz de hacerlo si ellos quieren. Sería una buena transición entre el último episodio de las precuelas y los nuevos episodios”, precisó.

Los representantes de Disney y Daldry no respondieron inmediatamente a las preguntas de la AFP.