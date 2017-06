Octubre, mes de COCO, el nuevo filme de Disney

COCO, de Disney·Pixar, una historia multigeneracional acerca del poder de las relaciones familiares, presenta personajes de la Tierra de los Vivos, y sus seres queridos que se han mudado a la Tierra de los Muertos. Junto con el aspirante a músico Miguel, el simpático timador Héctor -voz de Gael García Bernal- y el ícono musical Ernesto de la Cruz -voz original en inglés de Benjamin Bratt-, la película presenta una gran cantidad de coloridos personajes que dan vida a ambos mundos. Con la dirección de Lee Unkrich (TOY STORY 3), co-dirigida por Adrián Molina (artista de historia de MONSTERS UNIVERSITY) y producida por Darla K. Anderson (TOY STORY 3), COCO llegará a los cines de México el 27 de octubre.

DE LA TIERRA DE LOS VIVOS:

MIGUEL: Un aspirante a músico de 12 años de edad, quien lucha contra la prohibición musical impuesta por su familia. Cuando un mágico contratiempo lo lleva directo a la Tierra de los Muertos, Miguel busca allí a su ídolo, Ernesto de la Cruz, para que lo ayude a regresar a la Tierra de los Vivos antes de que sea demasiado tarde. Voz original en inglés de ANTHONY GONZALEZ (“Ice Box”, “The Last Ship”, de TNT).

MAMÁ COCO: Es la querida bisabuela de Miguel. Una mujer muy anciana y frágil, pero eso no impide que Miguel comparta sus aventuras diarias con ella. Voz original en inglés de ANA OFELIA MURGUÍA (“Mozart in the Jungle”, de Amazon; “Bandidas”).

ABUELITA: La abuela de Miguel y la máxima vigilante de la prohibición musical en la familia Rivera. Ella ama mucho a sus descendientes y haría cualquier cosa para protegerlos. Sin embargo, cuando se enoja, se hace valer con su malvada pantufla. Voz original en inglés de RENÉE VICTOR (“Weeds”, “The Apostle”).

PAPÁ: El comprensivo padre de Miguel, quien espera que algún día su hijo se sume a la fábrica de zapatos que es el negocio familiar. Voz original en inglés de JAIME CAMIL (“Jane the Virgin”, de CW; Elena de Avalor de Disney, y “Secret Lives of Pets”).

MAMÁ de Miguel: Es quien gentilmente anima a su hijo a abrazar las tradiciones familiares. SOFÍA ESPINOSA (“Gloria”) le pone la voz en inglés.

TÍO BERTO: Trabaja duro en la fábrica de zapatos de la familia Rivera. Voz original en inglés de LUIS VALDEZ (“Which Way Is Up”, director de “La Bamba” y “Cisco Kid).

MARIACHI: Amigable personaje que Miguel encuentra en la Plaza Santa Cecilia. Voz original en inglés de LOMBARDO BOYAR (HAPPY FEET, “Murder in the First”, de TNT).