Y como era de esperarse, el cine de superhéroes domina el top-ten del año.

¿Quién dijo que las mujeres no generaban ganancias en Hollywood? Nos hicimos esta misma pregunta hace apenas unos días, cuando Forbes reveló la lista con los actores más rentables del 2016 y ahora la retomamos para develar a los más taquilleros de este año.

El top-ten es encabezado por Scarlett Johansson por primera vez en su carrera, gracias a sus actuaciones en ¡Salve, César! y muy especialmente Capitán América: Civil War, que fue la película más taquillera del año. La actriz también tuvo una importante participación en El libro de la selvay Sing: ¡Ven y canta!, y aunque la naturaleza animada de estos personajes les impidió ser considerados para el conteo, ambos fueron fundamentales para mantenerla vigente en el gusto del público durante todo el año.

Les presentamos el conteo:

Scarlett Johansson – $1,200 MDD Chris Evans – $1,150 MDD Robert Downey Jr. – $1,150 MDD Margot Robbie – $1,100 MDD Amy Adams – $1,004 MDD Ben Affleck – $1,002 MDD Henry Cavill – $870 MDD Ryan Reynolds – $820 MDD Felicity Jones – $805 MDD Will Smith – $775 MDD

Como era de esperarse, el top-ten es ampliamente dominado por cine de superhéroes con nueve incursiones, pero ni siquiera esto impide las sorpresas: Chris Evans y Robert Downey Jr. continúan la rivalidad de sus respectivos personajes tras empatar en la segunda posición; Margot Robbie yAmy Adams –a.k.a. Harley Quinn y Lois Lane– superaron a la dupla estelar del DC Extended Universe; Jennifer Lawrence queda fuera del conteo tras los tibios resultados deX-Men:Apocalypse , pero Ryan Reynolds salva el honor mutante con Deadpool; Eddie Reynods no logró colarse con Animales fantásticos y dónde encontrarlos y dejó el camino abierto para que Felicity Jones se convirtiera en el único elemento de la lista que no participó en una película de superhéroes durante el 2016.

Por cierto, les garantizamos que la buena tendencia de estas adaptaciones seguirá para el 2017, recordando los estrenos de Thor: Ragnarok, Guardians of the Galaxy Vol. 2, Spider-Man: Homecoming, Logan, Wonder Woman y Justice League. Aunque claro, tampoco podemos olvidarnos de remakes/reboots/reinvenciones como It, The Mummy, Ghost in the Shell o Beauty and the Beast, ni de otras franquicias de jerarquía como Transformers, Piratas del Caribe, Fast & Furious, Alien yStar Wars.