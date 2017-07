Secuela de ANT-MAN con THE WASP

Ant-Man and The Wasp llegará a las salas de cine el próximo mes de junio de 2018 y se encuentra apenas en etapa de producción, pero gracias a la próxima D23 que se llevará a cabo en Anaheim, apareció un banner con el look que tendrá The Wasp (Evangeline Lilly) en la película que protagonizará Paul Rudd y es dirigida por Peyton Reed.

El diseño es muy similar al realizado por Andy Parks para la primera entrega, aunque se pueden notar algunas ligeras modificaciones. De todos modos, no significa que esta sea la versión final del traje, ya que en el proceso se podrían añadir o quitar una que otras cosas.