Shonda Rhimes se ‘muda’ a Netflix

La creadora de la exitosa serie Grey’s Anatomy llevará su productora Shondaland a Netflix desde la cadena ABC, de Disney, para generar nuevo contenido, dijo la compañía de transmisión por Internet.

La llegada de Rhimes a Netflix tiene lugar una semana después de que Disney, la mayor compañía de entretenimiento del mundo, anunció planes de lanzar su propio servicio de streaming y retirar sus películas y de Pixar de la plataforma por Internet desde el 2019.

Rhimes firmará un contrato con Netflix de varios años. Betsy Beers, socia de Rhimes en Shondaland, también se cambiará a Netflix.

Netflix dijo el domingo que Grey’s Anatomy, Scandal y How to Get Away with Murder -series creadas por Shondaland- continuarán emitiéndose en Estados Unidos por el canal ABC.

La compañía de streaming está gastando miles de millones de dólares en contenido para captar nuevos suscriptores en un intento por convertirse en el principal servicio de transmisión por Internet de películas y programas de televisión.

La semana pasada, la compañía anunció que los directores Ethan y Joel Coen debutarán en el servicio con The Ballad of Buster Scruggs, una serie de seis partes ambientada en el Lejano Oeste estadunidense.