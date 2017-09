Tania Libertad lanza disco en honor a José Alfredo

La cantante expresa su sentir a través de la música mexicana, así lo demuestra en su nueva producción discográfica, “José Alfredo Jiménez y Yo”, en la que hace una complicación de 15 temas del ayer, material con el que rinde por tercera ocasión homenaje a José Alfredo.

“Para mí es necesario seguir rindiéndole homenaje, es un compositor importante a nivel internacional, es amado en toda Iberoamérica e incluso en España es idolatrado, quiero que disfruten de la música mexicana, me considero una buena intérprete y cantante para hacerlo”.

“Siempre le he cantado a este género y lo seguiré haciendo, no trato de llegarle a ningún tono o imitar a alguien, creo que adopte el estilo de Lucha Villa, por esa parte también me identifico con José Alfredo, los dos cantamos con sensualidad y, sobre todo, pasión”, comentó Tania, durante la presentación de este nuevo material.

Agregó que ha sido fiel seguidora de José Alfredo desde que era una niña, además de tener gustos en común, en especial por el tequila y por pasar un momento agradable en el Tenampa, “fue el primer lugar que yo pisé en México y saborear el tequila, eso era algo singular del maestro, por eso digo que tenemos todo en común”.

En su afán de buscar una mejor posición para el género, reflejará el desgarrado estilo del compositor al hablar de amor y desamor, visto desde el punto de vista de ella, por lo que eligió minuciosamente cada uno de los temas, a los que añadió nuevos arreglos, pero sin perder la esencia de los originales.

Para Tania, es importante el rescatar los temas de la música popular mexicana e irlos sembrando en cada una de las generaciones posibles, “en esos tiempos al hacer un disco o simplemente canciones, no era para vender millones de discos, era porque teníamos la necesidad de cantar y expresar lo que verdaderamente sentimos a la hora de estar arriba de un escenario o simplemente frente a un micrófono”.

Con 55 años de trayectoria, la intérprete ha sido merecedora de importantes reconocimientos, en los que se incluyen el haber sido nombrada artista de la Unesco para la Paz, galardonada como Conmemoradora por los gobiernos de Perú y Brasil, premiada con el Grammy Latino a la Excelencia Musical, designada Embajadora Iberoamericana de la Cultura y también ha recibido múltiples discos de oro y platino por las altas ventas de sus producciones musicales.

Añadió sentirse orgullosa por el trabajo realizado y espera tener resultados positivos, ya que confía en que el espíritu de la gente siga reclamando esos sonidos del mariachi, los temas rancheros, temas con los que se pueda pasar un rato agradable acompañado de un buen tequila.