Sing: ¡Ven y canta! lidera la taquilla mexicana, seguida de Pasajeros y Rogue One en tercer lugar.

A diferencia de EUA, donde Rogue One: Una historia de Star Wars permanece estoica en primer lugar luego de tres fines de semana consecutivos, en México, los fines de semana de Navidad y Año Nuevo le pertenecieron al koala entrepreneur, la cerdita, el ratón-gacho y la elefanta deSing: ¡Ven y canta!.

En tres días (aunque el sábado se vio afectado por el cierre temprano de los cines), la animación sumó $32 mdp a sus arcas, llevando su acumulado a $164 mdp y 3.84 millones de espectadores. Con el Día de Reyes en viernes, sus números parecen tener asegurado otros $50 mdp extra a sus arcas, los cuales la acercarían a los dominios de Moana: Un mar de aventuras.

Quién diría: en México queremos más que en EUA a Jennifer Lawrence y Chris Pratt (o somos más pasalones), pues allá Pasajeros batallará un poco más (otras tres semanas) para llegar a los nueve dígitos y aquí lo hará a finales de esta semana. Con los $25.25 mdp que se embolsó los últimos tres días, la película acumula $85.73 mdp y 1.67 millones de espectadores que han pagado $52 pesos por su boleto, $4 arriba del precio promedio en México ($48 pesos) en 2016.

Ni la presencia de nuestro charolastra favorito ha hecho que Rogue One: Una historia de Star Warsse convierta en un fenómeno en México. De hecho, este spin-off pinta para quedar a medio camino de lo recaudado por Star Wars: El despertar de la Fuerza en 2016. En su tercera semana, la historia de los rebeldes añadió $13.14 mdp a sus fondos y llevó su acumulado a $208.34 mdp y 3.63 millones de espectadores. A este paso, no quedará muy arriba de los $222.2 mdp que recaudó No manches Frida en el último tercio de 2016.

Cinépolis Distribución anota gol en el minuto 91 de 2016 en la cancha de Videocine (distribuidora nacional por antonomasia) con Un padre no tan padre, comedia que se embolsó $10.82 mdp en su segundo fin de semana, y hasta el domingo acumulaba $49.93 mdp y 1.12 millones de espectadores. Así, Héctor Bonilla presume un buen comeback en cine (Un padre… +Treintona, soltera y fantástica + 7:19) y Cinépolis Distribución presume dos filmes en el Top 10 anual de cine mexicano de 2016, con miras a que Un padre avance un puesto más (desplazando aBusco novio para mi mujer) para el 5 de enero.

La familia Rubín-Legarreta consiguió que Bailarina llegara a los $10 mdp antes de lo planeado (apenas en cuatro días) pero, si somos honestos, no veremos que rebase los $30 mdp. En todo caso, en Corazón Films deben estar satisfechos, pues su película ya fue vista por 290 mil espectadores.

La tercera animación en el Top 6 (algo que no sucedía desde… verano) es cortesía de Disney. Luego de un mes en cartelera, Moana presenta números que cumplen, pero nada más: hasta hoy, la princesa polinesia acumula $234.5 millones de pesos y 5.28 millones de espectadores, con miras a redondear sus números finales en $250 mdp y 5.5 millones de boletos vendidos.

México siempre fiel con Will Smith. Mientras que Belleza inesperada será tremendo flop al norte del Río Bravo, al sur se aproxima a los $100 mdp, pues hoy acumula $89.91 mdp y 1.8 millones de cinéfilos (que quizá también han hecho éxitos a Focus y Después de la Tierra en México).

En semanas recientes, Hasta el último hombre empezó a generar ruido como una fuerte contendiente por el Oscar. Pero ese ruido no necesariamente llegó a México, pues aquí debutó con $10.67 mdp en sus primeros cuatro días. Eso sí: se trata del estreno premium de la semana, pues cada espectador pagó -en promedio- $60 pesotes por su boleto.

Finalmente, aguantando cuatro semanas en el conteo, Tren a Busán es la sorpresa de la temporada. El filme de Cinépolis Distribución acumula $30.83 mdp y 650 mil espectadores, siendo el mayor éxito surcoreano en nuestro país.