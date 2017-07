WONDER WOMAN 2

Wonder Woman sigue cosechando éxitos en taquilla… ¡y su secuela ya tiene fecha de estreno!,Warner Bros. informó que será el 13 de diciembre de 2019 cuando Diana Prince regrese a la pantalla grande, con el bello rostro de Gal Gadot. A la fecha, Mujer Maravilla ha recaudado más de $780 MDD en taquilla mundial.

No hay otra película con esa fecha de estreno por ahora (Masters of the Universe se estrena una semana antes, y Wicked una semana después), y se estrenará casi un año después de que Aquaman esté en cartelera por primera vez (21 de diciembre de 2018), aunque veremos a ambos superhéroes en acción el 17 de noviembre de este año, en Justice League.

Warner no confirmó el regreso de Patty Jenkins como directora, pero si los informes de su participación con Geoff Johns en el guion de la secuela situado en los años 80, con la Guerra Fría como escenario y el supuesto regreso de Chris Pine como Steve Trevor, seguramente se dará el anuncio pronto.

Esta fecha oficial descarta a Mujer Maravilla 2 como una de las 2 “películas misteriosas” del DCEU que agendó Warner hace algunos días: 14 de febrero de 2020 y 5 de junio del mismo año.

¿Contentos, ante el regreso confirmado de Wonder Woman en un filme solitario? ¡Nosotros lo estamos!