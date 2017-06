Hugh Jackman vuelve a los musicales

Ahora el actor regresará a los musicales cinco años después de haber triunfado con “Los miserables” , ahora dará vida a un maestro circense en “El gran showman”, que ya cuenta con su primer tráiler.

Se trata de un filme biográfico de la historia de P. T. Barnum, en la cual también participará Michelle Williams como su esposa Charity, en una producción dirigida por Michael Gracey, en la cual se habla de la vida del circense que se considera el fundador del circo moderno. Rebecca Ferguson, Zendaya y Zac Efron también son parte de esta historia que mezcla elementos biográficos con música, baile y acrobacias.

Según reportes de Entertainment Weekly, la producción tomó siete años de desarrollo y planificación: “Hasta La la land, todos decían que no había habido un gran musical en 23 años. Así que el pensamiento predominante en Hollywood era que, a no ser que mucha gente ya sepa, no es algo definitivo. Por eso tomó un largo tiempo”, dijo Hugh Jackman.

El director, Michael Gracey, muestra la historia de Barnum desde que queda cesante y debe descubrir cómo mantener a su familia, hasta la inauguración de su primer circo en Nueva York. Zac Efron, quien estos días está en la pantalla grande por Baywatch, interpreta a Phillipe, el socio de Barnum. Phillipe se enamora profundamente de la trapecista interpretada por Zendaya.

“Este también era una época en América donde los puritanos en cierta forma mandaban, y el circo era el equivalente a una especie de ‘show de callejón oscuro’”, explicó Jackman según Entertainment Weekly.

Inicialmente el filme sería una biopic, pero esto cambió cuando el director decidió incorporar números de baile: “Dije, ‘si vamos a llamarlo The Greatest Showman, tenemos que poner todas nuestras fuerzas y hacerlo un musical’. Esa ridícula idea me costó siete años”, dijo Gracey.