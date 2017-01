Pasar la noche en una habitación de hotel puede ser una experiencia para recordar o por el contrario para no volver jamás y aunque no existe la habitación perfecta si las hay que se aproximan bastante. En medio de la naturaleza o en una gran ciudad, The Mr & Mrs Smith Hotel selecciona el «top ten» mundial donde disfrutar y olvidarse del mundo aunque solo sea por un día. ¡Conócelas!

Tailandia

Keemala, en Phuket es un sueño para aquellos que quieran una desconexión total. Situado a 45 minutos en coche del aeropuerto internacional de Phuket y enclavado en medio de la naturaleza a poca distancia de la playa de Patong, el hotel propone limpiar cuerpo y mente mediante rituales de spa, cocina saludable de cosecha propia y un espíritu ecológico. El hotel cuenta con spa y gimnasio, servicio de transporte cada hora a la playa de Kamala, bodega, biblioteca, boutique o wifi gratuito en todo el complejo.

Indonesia

Ubicado en una de las islas más inexploradas de Indonesia, Nihiwatu hotel es un complejo de lujo ecológico con un paisaje espectacular y escenario ideal para un viaje romántico.Con playa privada e instalaciones para realizar deportes acuáticos, el complejo también cuenta con spa, centro ecuestre, cine en la playa, mesa de ping-pong, mesas de billar y wifi gratuito en todo el recinto.

Estados Unidos

Situado en el restaurado edificio de lo que fuera el National Cash Register Company, The Nomad Hotel de Nueva York, devuelve a Broadway a sus días dorados. Este encantador hotel boutique lo tiene todo: un restaurante de primer nivel, una sala de estar con una amplia y acogedora biblioteca, una elegante tienda, gimnasio, wifi gratuito en todo el hotel y 168 espaciosas habitaciones y 14 suite con TV de pantalla plana, soporte para iPod, minibar o productos de baño Côté Bastide.

Portugal

A una hora en coche del aeropuerto internacional de Lisboa el hotel Torres Vedras está rodeado de naturaleza. El huésped puede pasear por sus jardines, acudir al spa, a la sala de cine o dar un tranquilo paseo en bicicleta que pone el alojamiento a disposición de los clientes. En las habitaciones: chimenea, fruta fresca, productos para el baño Damana. Cada habitación cuenta con un patio de madera para salir y disfrutar de las vistas.

Italia

A 144 kilómetros de Florencia el Monteverdi no es sólo un hotel, es parte de un pueblo con calles medievales, una antigua iglesia, las ruinas de un castillo del siglo XII y una tranquila piscina junto a un acogedor restaurante.