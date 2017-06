PlayStation, supremacía en las consolas

Cuando una imagen dice más que mil palabras, no hace falta tanta presentación. Así fue ayer el evento de Sony PlayStation en la feria de videojuegos E3, donde un cortometraje animado siguió al otro para demostrar quien tiene la gama más completa de títulos, muchos en realidad virtual (VR). Si a eso se le suman fuegos artificiales y cascadas de agua hechas por computadora, la experiencia es completa.

PlayStation presentó la colección de títulos que en los próximos meses estarán disponibles para las consolas PlayStation 4 y PlayStation 4 Pro, donde una de las apuestas principales es su periférico, las PlayStation VR. Algunos de los juegos ya se conocían y sólo se esperaba la fecha de lanzamiento pero, como es E3 2017, la gigante de videojuegos también sorprendió.

Tal vez porque Horizon Zero Dawn recién salió en febrero, y todos aplaudieron cuando el personaje de Aloy apareció en la pantalla. Pero tiene sentido que después de las más de 2.6 millones de ventas de la primera entrega de la franquicia en su primer mes, PlayStation quiere repetir el éxito lo más pronto posible al anunciar Horizon Zero Dawn: The Frozen Forest Wilds , con contenido nuevo que saldrá este año. Y como toma lugar en un bosque congelado, se sintió un viento frío dentro del auditorio durante la presentación del videojuego. Nieve en forma de espuma cayó del techo del auditorio.

Pero el calor no tardó. Con los estallidos de las bombas en Call of Duty: WWII, Playstation tiró fuegos artificiales en el escenario y nos hizo sentir como si estuviéramos dentro de una batalla de la Segunda Guerra Mundial. Call of Duty: WWII llegará el 3 de noviembre de 2017.

God of War, un título exclusivo con impresionantes gráficas que relata la relación entre el ahora viejo padre guerrero Kratos y su hijo, ya tiene fecha: principios de 2018. Y también Spider-Man, el videojuego del superhéroe de Marvel, captó mucha de la atención en esta sala, y la empresa estrenó un nuevo gameplay

Para los fans de la realidad virtual también habrán títulos nuevos. El juego Elder Scroll vs. Skyrim llegará a la PSVR, igual que Star Child, The Inpatient, Moss, Bravo Team y Final Fantasy Monsters of the Deep, este último disponible este septiembre. Entre los títulos que faltaron, a pesar de la gran cantidad de anuncios, fueron las fechas de lanzamiento de la nueva zaga de Final Fantasy VII y The Last of Us 2, del que mucho se habló al final del evento.