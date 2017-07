¿Quieres comprar algo y no sabes dónde buscarlo? Tómale una foto

¿Alguna vez has visto algún artículo o prenda que te gusta y no sabes cómo buscarlo para adquirirlo? eBay informó que lanzará dos plataformas basadas en inteligencia artificial que ayudarán a los usuarios a hallar algo que vieron por casualidad pero que no saben cómo o dónde buscar.

Un reporte de cNet indica que la tienda en línea compró el año pasado tres empresas enfocadas en la inteligencia artificial, por lo que estas podrían ser los primeros resultados de dichas adquisiciones.

La primera plataforma es Image Search. Con dicha función, el usuario podrá tomar una fotografía o utilizar una foto existente en la biblioteca de imágenes del teléfono, y utilizarla para que la tienda en línea lo busque dentro de su catálogo, dirigiendo a los anuncios de dicho artículo y similares.

La segunda función será Find it on eBay. Dicha función permitirá a los internautas dar clic en cualquier imagen de cualquier sitio en línea y compartirla en la plataforma de la tienda, para obtener un listado similar de anuncios.

“Queremos hacer que todo lo que hay en internet pueda ser comprado por una imagen”, dijo Mohan Patt, vicepresidente de experiencia para compradores de eBay en un comunicado.

Ambas funcionalidades estarán disponibles para Android en EU en otoño y posteriormente para iOS y escritorio.

Actualmente, diversas firmas han lanzado productos con inteligencia artificial que se han incorporado a la vida cotidiana, como los asistentes virtuales en los smartphones, como Siri de iOS, Cortana de Android, o la asistente personal Alexa de Amazon.