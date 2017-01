Hay algo casi mágico en Radio.Garden, un proyecto interactivo desarrollado por el Instituto Holandés para el Sonido y la Visión en cooperación con seis universidades de Alemania, Holanda, Dinamarca y Reino Unido . Es lo más parecido a viajar por el mundo en tiempo real y en sonido sin moverme de mi escritorio.

Mientras escribo este artículo desde Londres sintonizo primero con la radio de mi ciudad natal en España y compruebo que en la Radio Galega hablan de la victoria del Celta de Vigo frente al Real Madrid. Luego me muevo hacia lugares más exóticos, mientras escucho ese ruido blanco tan familiar de cuando uno sintoniza una radio analógica.

De camino a América me paro en medio del océano sobre Hamilton, Bermuda, donde en radio Hott suena una canción de pop en inglés.

En Radio Melodía Arequipa, en Perú, hablan de unos mineros que están atrapados desde hace días en una mina. Busco en Google para saber más, mientras compruebo que Radio.Garden puede ser también una excelente herramienta para periodistas.

Luego me planto en un punto que no puedo identificar de algún lugar de Rusia. Es Omsk. No hablo el idioma pero puedo adivinar que acaban de dar el tiempo.

Y termino mi vuelta al mundo en 10 minutos escuchando una canción de iraqimix.com, que emite desde Bagdad, la capital de Irak.

Esta instalación digital forma parte de un proyecto de investigación llamado Encuentros Radiofónicos Transnacionales, con el que se explora cómo la radio cruza las barreras lingüísticas y geográficas.

Hay muchas aplicaciones en el mercado que puedes descargar para escuchar radios de otros países, algunas de ellas son gratuitas, aunque a menudo incluyen publicidad.

La diferencia con Radio.Garden es la visualización interactiva, como si la pantalla fuera un mapamundi. Además como Radio.Garden es una página web interactiva y no una aplicación no hay nada que descargar, funciona en cualquier dispositivo con sólo con el vínculo.