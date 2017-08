Polémica: ¿el azúcar es tan adictiva como la cocaína?

Un científico cardiovascular, un cardiólogo y un médico publicaron un trabajo de investigación que se ha convertido en la versión científica del nuevo single de Taylor Swift, mientras los defensores asienten con la cabeza y los detractores se unen para decir lo estúpido y ridículo que es el estudio. Los tres autores sugieren que el azúcar debe considerarse como ‘una droga de entrada’ y que la adicción al azúcar es tan real —y tan perjudicial— como estar enganchado a las drogas reales.

El estudio, recién publicado en el British Journal of Sports Medicine, sostiene que los adictos al azúcar experimentan el mismo tipo de cambios en el comportamiento y química del cerebro como los adictos a las drogas. “La información sobre animales ha demostrado una superposición importante entre el consumo de azúcares añadidos y los efectos similares a fármacos, incluyendo consumo compulsivo, ansiedad, tolerancia, abstinencia, sensibilización cruzada, tolerancia cruzada, recompensa y efectos opioides”, escribieron los autores, afirmación que ha sido recibida con un gesto de fastidio por parte de algunos compañeros suyos.

Tom Sanders, profesor de nutrición y dietética del King’s College de Londres, descalificó su investigación como “absurda” y dijo que, si bien los alimentos azucarados pueden fomentar ciertos hábitos, no son tan adictivos como la cocaína o los opioides.

Las personas no sufren síntomas de abstinencia cuando eliminan la ingesta de azúcar”, dijo a The Guardian, sugiriendo que no tiene amigos que hagan dieta.

Hisham Ziauddeen, psicólogo de la Universidad de Cambridge, llegó a sugerir que los autores habían malinterpretado los estudios con roedores en los que se basaban para formar su argumento. (Los autores citaron un estudio que demostró que los ratones experimentaron abstinencia de azúcar y que los roedores de la prueba prefirieron el azúcar por encima de la cocaína).

Ziauddeen dijo que, según su experiencia, los roedores sólo actúan como “adictos” al azúcar si sólo se les permitía comerlo durante un periodo de dos horas; su comportamiento era menos desesperado cuando podían comer azúcar cuando querían. “Además, puedes obtener el mismo efecto si utilizas sacarina […] por lo que parece tratarse del sabor dulce más que del azúcar”, dijo a la prensa. (Ziauddeen fue co-autor de un estudio el año pasado que encontró “poca evidencia” para apoyar la propuesta de la adicción al azúcar en seres humanos. Y aconsejó encarecidamente no incluir al azúcar en la lista de sustancias adictivas.)

Esta no es la primera vez que el azúcar se ve relacionado o comparado con los fármacos de Clase A (y también ha sido considerada una droga relacionada con la violencia). Más recientemente, en 2015, el Journal of Drug Abuse publicó un estudio llamado “Es el azúcar una droga de iniciación” en donde sugerían que consumir demasiada azúcar podía desencadenar el mismo tipo de respuestas neuroquímicas como las drogas adictivas y decía que el azúcar “podía ser adictivo” cuando se consume de manera compulsiva (un poco como los ratones que Ziauddeen menciona).

Los autores de ese estudio sugieren que es necesario realizar más investigaciones… pero por ahora, los adictos al chocolate no necesitan acudir a rehabilitación. Los mantendremos informados.