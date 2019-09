Amazon abre camino a la música HD

Aunque Amazon Music todavía no goza con la popularidad que sí tienen Spotify o Apple Music, no debemos olvidar que el servicio de streaming de música de Amazon es uno de los más completos hasta ahora, pues no solo ofrece muchas más canciones que Spotify y Apple Music, pues tiene un catálogo con más de 50 millones de canciones, y hoy han estrenado un nuevo plan de de música HD para competir contra Tidal.

Y es que con sus más de 32 millones de suscriptores en todo el mundo, Amazon Music es ya considerado como el tercer gran servicio de streaming de la actualidad, por lo que con su nuevo plan para música sin pérdida de calidad se convierte también en el más versátil, pues ni Spotify ni Apple Music ofrecen algo similar.

Amazon ha anunciado que en este momento los usuarios podrán disfrutar de 50 millones de canciones en HD, es decir, pistas con calidad de CD a 16 bits y una frecuencia de muestreo de 44,1 kHz, por otro lado, habrá millones de canciones (no se especifica exactamente cuántas) con una calidad Ultra HD, es decir, a 24 bits y frecuencia de muestreo de 192kHz.

Asimismo todos los archivos estarán en formato FLAC sin pérdidas, que es supuestamente superior al formato MQA que usa Tidal.

Para darnos una idea de lo que esto significa, Spotify en su calidad alta ofrece pistas a 320 kbps, es decir, prácticamente 3.2 bits, mientras que Apple Music, lo hace a 256 kbps, o lo que sería igual a 2.56 bits.

Por ahora solo los usuarios de Estados Unidos, Reino Unido, Alemania y Japón serán los únicos que ya pueden probar este plan, aunque probablemente más adelante se extienda a más países.

El costo del plan HD de Amazon Music también es una sorpresa, pues su precio será de 14.99 dólares al mes, sin embargo, los miembros Prime pagarán 12.99 dólares por la suscripción.